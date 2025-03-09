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9 марта, 20:33

Американский сенатор-экстремист собрался обрушить на Россию «санкционный ад»

Сенатор Линдси Грэм* предложит Конгрессу США ужесточить санкции против России

Американский сенатор Линдси Грэм* объявил о подготовке законодательной инициативы, направленной на усиление экономического давления на Москву. Политик намерен предложить санкции против банковского и энергетического секторов, рассчитывая таким образом склонить Россию к остановке огня на Украине.

«Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — заявил Грэм* в эфире Fox News.

Кроме того, сенатор выразил обеспокоенность в связи с приостановкой военной помощи Незалежной. По его словам, Белый дом ошибочно ослабляет поддержку Киева в критический момент.

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А между тем США наложили вето на предложение Канады в «Большой семёрке» о создании рабочей группы для борьбы с обходом антироссийских санкций и «теневым флотом» РФ. Кроме того, американцы призвали смягчить риторику в отношении России.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Обложка ©

X / Lindsey Graham

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