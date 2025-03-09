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9 марта, 00:10

США вступились за Россию при обсуждении санкций в рамках G7

Bloomberg: США заблокировали создание рабочей группы по санкциям в рамках G7

Соединённые Штаты отклонили предложение председательствующей в «Большой семёрке» Канады о создании рабочей группы для борьбы с обходом антироссийских санкций и так называемым «теневым флотом» РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, члены G7 уже сейчас обсуждают коммюнике по итогам предстоящей встречи министров иностранных дел «Группы семи». На переговорах по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настояли на ужесточении формулировок против Китая и одновременном смягчении риторики в отношении России.

«Помимо наложения вето на предложение Канады о создании рабочей группы для отслеживания нарушений санкций, в проекте заявления «Большой семёрки» США настаивали на исключении слова «санкции», — говорится в статье.

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Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность ослабления санкций против российской энергетики, если Москва предпримет шаги к деэскалации конфликта на Украине. При этом Белый дом готов и ужесточить рестрикции.

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Shutterstock / FOTODOM / justit

Тимур Хингеев
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