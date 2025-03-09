США вступились за Россию при обсуждении санкций в рамках G7

Соединённые Штаты отклонили предложение председательствующей в «Большой семёрке» Канады о создании рабочей группы для борьбы с обходом антироссийских санкций и так называемым «теневым флотом» РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, члены G7 уже сейчас обсуждают коммюнике по итогам предстоящей встречи министров иностранных дел «Группы семи». На переговорах по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настояли на ужесточении формулировок против Китая и одновременном смягчении риторики в отношении России.

«Помимо наложения вето на предложение Канады о создании рабочей группы для отслеживания нарушений санкций, в проекте заявления «Большой семёрки» США настаивали на исключении слова «санкции», — говорится в статье.