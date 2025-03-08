В США радуются тому, что Трамп «наконец-то» начал давить на Россию

Американский лидер Дональд Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию, пригрозив очередными санкциями. Об этом сообщает The Hill, отмечая, что таким образом президент США намерен усадить РФ за стол переговоров.

«Трамп наконец-то оказывает небольшое давление на Россию», — пишет издательство.

Угрозы хозяина Белого дома прозвучали за несколько дней до встречи между делегациями Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии. 7 марта республиканец заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении Москвы.