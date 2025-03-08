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8 марта, 09:14

В США радуются тому, что Трамп «наконец-то» начал давить на Россию

The Hill: Трамп «наконец-то» начал оказывать небольшое давление на Россию

Американский лидер Дональд Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию, пригрозив очередными санкциями. Об этом сообщает The Hill, отмечая, что таким образом президент США намерен усадить РФ за стол переговоров.

«Трамп наконец-то оказывает небольшое давление на Россию», — пишет издательство.

Угрозы хозяина Белого дома прозвучали за несколько дней до встречи между делегациями Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии. 7 марта республиканец заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении Москвы.

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Напомним, что ранее Трамп пригрозил РФ жёсткими санкциями из-за того, что Россия «разносит» Украину. Он считает, что это сможет приблизить прекращение огня в Киеве. Тем временем Соединённые Штаты ищут пути смягчения санкций против Москвы в сфере энергетики. Администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций, если Россия предпримет шаги к деэскалации конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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