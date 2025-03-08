Reuters: США ищут пути смягчения санкций против России в сфере энергетики

Администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций против российской энергетики, если Москва предпримет шаги к деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора», — цитирует издание слова одного из источников.