Reuters: США ищут пути смягчения санкций против России в сфере энергетики
Администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций против российской энергетики, если Москва предпримет шаги к деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
«Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора», — цитирует издание слова одного из источников.
По информации агентства, Министерство финансов Штатов получило поручение проработать варианты отмены санкций в преддверии возможных переговоров между лидерами России и США. При этом отмена ограничений возможна только при условии реальных уступок со стороны РФ, считают в Reuters.
В то же время президент США Дональд Трамп на днях пригрозил России масштабными санкциями, комментируя групповой удар ВС РФ по объектам на территории Украины. Однако Москва готова к такому сценарию, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.
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