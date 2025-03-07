«Русские приняли меры»: Ветеран разведки США предрёк крах новым санкциям Трампа

Новые санкции против РФ, которые американские власти пригрозили ввести в целях «приближения прекращения огня на Украине», не напугают Москву. Россия полностью готова к рестрикциям, а потому продолжит проведение специальной военной операции до достижения всех её целей, заявил в соцсети X бывший офицер разведки США Скотт Риттер.