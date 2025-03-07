«Русские приняли меры»: Ветеран разведки США предрёк крах новым санкциям Трампа
Ветеран разведки США Риттер: Россия готова к новым санкциям Трампа
Новые санкции против РФ, которые американские власти пригрозили ввести в целях «приближения прекращения огня на Украине», не напугают Москву. Россия полностью готова к рестрикциям, а потому продолжит проведение специальной военной операции до достижения всех её целей, заявил в соцсети X бывший офицер разведки США Скотт Риттер.
«Я почти уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, при этом имея возможность успешно реализовать цели СВО», — подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп пригрозил России масштабными санкциями 7 марта, комментируя групповой удар ВС РФ по объектам на территории Украины. При этом политик заявил, что любой на месте Владимира Путина действовал бы так же.
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