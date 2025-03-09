«Вот ключ к разгадке»: Маск раскрыл способ завершения конфликта на Украине

США следует ввести санкции против десятка украинских алигархов, чтобы скорее прекратить конфликт. С таким предложением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — написал Маск.