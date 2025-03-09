«Вот ключ к разгадке»: Маск раскрыл способ завершения конфликта на Украине
Маск назвал санкции против украинских олигархов ключом к решению конфликта
США следует ввести санкции против десятка украинских алигархов, чтобы скорее прекратить конфликт. С таким предложением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — написал Маск.
Ранее Илон Маск заявил, что Европа имеет прямое отношение к геноциду мирного населения Украины. Он подтвердил, что решения стран ЕС заставляют народ Украины истекать кровью во имя собственных интересов под видом помощи.
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