Трамп сообщил время телефонного разговора с Путиным

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая проведут очередной телефонный разговор. О планируемом диалоге сообщил хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social, уточнив время — 10:00 по Восточному времени США, что соответствует 17:00 по Москве.

По его словам, основное внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами. После беседы с Путиным Трамп намерен связаться с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Однако европейские союзники США — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — рассчитывают поговорить с республиканцем до его контакта с российским коллегой.

Предыдущий диалог между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. Тогда обсуждались ситуации на Украине и Ближнем Востоке, а также состояние двусторонних отношений. По его итогам президент России поддержал предложение о прекращении огня на Украине и отдал приказ остановить удары по энергетическим объектам. Киев не ответил на эти шаги взаимностью.