Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа 19 мая
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В Кремле подтвердили, что 19 мая состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским визави Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Разговор готовится», — сказал он ТАСС.
Напомним, сегодня телефонную беседу с Владимиром Путиным 19 мая анонсировал Дональд Трамп. После разговора с российским лидером глава Белого дома свяжется с Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Американский президент добавил, что надеется добиться прекращения огня в этот же день.