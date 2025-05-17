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17 мая, 17:10

Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа 19 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

В Кремле подтвердили, что 19 мая состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским визави Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Разговор готовится», — сказал он ТАСС.

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Напомним, сегодня телефонную беседу с Владимиром Путиным 19 мая анонсировал Дональд Трамп. После разговора с российским лидером глава Белого дома свяжется с Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Американский президент добавил, что надеется добиться прекращения огня в этот же день.

Юрий Лысенко
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