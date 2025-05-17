«Худший кошмар»: Стало известно, почему Киев боится встречи Путина и Трампа «один на один»

Украина опасается возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, считая её «худшим кошмаром». Киевские чиновники обеспокоены подобным сценарием, особенно учитывая заявления главы США о желании её проведения, сообщает The Telegraph.

«Мы очень надеемся, что он [Трамп] не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним», — сказал неназванный украинский источник издания.

В Киеве возмущены, что отказ российского лидера от участия в переговорах в Стамбуле, который мог бы подтолкнуть президента Штатов к более жёсткой позиции, не привёл к ожидаемым результатам. Вместо этого Трамп продолжает говорить о личной встрече с Путиным.