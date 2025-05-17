«Худший кошмар»: Стало известно, почему Киев боится встречи Путина и Трампа «один на один»
Telegraph: Личная встреча Путина и Трампа станет худшим сценарием для Украины
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Украина опасается возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, считая её «худшим кошмаром». Киевские чиновники обеспокоены подобным сценарием, особенно учитывая заявления главы США о желании её проведения, сообщает The Telegraph.
«Мы очень надеемся, что он [Трамп] не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним», — сказал неназванный украинский источник издания.
В Киеве возмущены, что отказ российского лидера от участия в переговорах в Стамбуле, который мог бы подтолкнуть президента Штатов к более жёсткой позиции, не привёл к ожидаемым результатам. Вместо этого Трамп продолжает говорить о личной встрече с Путиным.
Возможность разговора президентов России и США «один на один» может подтвердить статус России как «великой державы», напоминая саммиты времён холодной войны, пишет издание. По словам инсайдера, в Киеве боятся, что «восприимчивый» Трамп примет условия Москвы на данных переговорах.
Ранее в США допустили возможность скорой встречи лидеров России и Америки. По мнению госсекретаря Марко Рубио, переговоры Путина с американским лидером – единственный путь к урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, что в случае проведения встречи стороны обсудят двусторонние отношения, международную обстановку, и, в частности, ситуацию вокруг Украины.