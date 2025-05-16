Путин вызвал Трампа на серьёзный разговор об Украине и не только

Если президент РФ Владимир Путин будет встречаться с американским коллегой Дональдом Трампом, то обсуждаться будут такие вопросы, как двусторонние отношения стран, международные проблемы, кризис на Украине. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая встреча ( президентов России и США — прим. Life.ru ), безусловно, необходима, как с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения, серьёзного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в Белом доме не исключили, что встреча между лидерами России и США может состояться в ближайшее время. А госсекретарь Штатов Марко Рубио подчеркнул, что переговоры Путина и Трампа станут единственным способом разрешить конфликт на Украине. Американский лидер заявил журналистам, что пообщается с главой России, «как только сможет». В Кремле тоже допустили переговоры Путина и Трампа, но заверили, что сейчас никакой подготовки к ним не ведётся.