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Регион
16 мая, 06:20

Депутат Верховной рады объяснил, почему Путину не следовало лететь в Стамбул

Депутат Верховной рады Микиша: Путину не следовало прилетать в Стамбул

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поступил верно, отказавшись лететь в Стамбул на российского-украинские переговоры. ОБ этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша. По мнению нардепа, требование главы киевского режима о приезде российского лидера с самого начала было абсурдом, поскольку лидеры государств встречаются только после нахождения точек соприкосновения делегациями.

«И только в конце этого, скажем так, пути собираются первые лица, руководители соответствующих государств для того, чтобы зафиксировать то, что было наработано», – заявил депутат Верховной рады в соцсетях.

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Напомним, переговоры России с Украиной должны были начаться в Стамбуле 15 мая. Однако украинская делегация так и не прибыла на место встречи, хотя российские переговорщики ждали её весь день. Владимир Зеленский был возмущён составов российской делегации. Мария Захарова в ответ призвала его воздержаться от оскорблений, напомнив, что Дональда Трампа уровень делегации в своё время устроил. Но Зеленский в итоге отправил вместо себя в Стамбул министра обороны Украины Рустема Умерова, а после предложил провести переговоры в онлайн-формате, «чтобы не усложнять». Вечером делегация РФ встретилась с главой турецкого МИД, а утром 16 мая будет ждать встречу с представителями Киева.

Андрей Бражников
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