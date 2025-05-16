Президент РФ Владимир Путин поступил верно, отказавшись лететь в Стамбул на российского-украинские переговоры. ОБ этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша. По мнению нардепа, требование главы киевского режима о приезде российского лидера с самого начала было абсурдом, поскольку лидеры государств встречаются только после нахождения точек соприкосновения делегациями.