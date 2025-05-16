Депутат Верховной рады объяснил, почему Путину не следовало лететь в Стамбул
Депутат Верховной рады Микиша: Путину не следовало прилетать в Стамбул
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поступил верно, отказавшись лететь в Стамбул на российского-украинские переговоры. ОБ этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша. По мнению нардепа, требование главы киевского режима о приезде российского лидера с самого начала было абсурдом, поскольку лидеры государств встречаются только после нахождения точек соприкосновения делегациями.
«И только в конце этого, скажем так, пути собираются первые лица, руководители соответствующих государств для того, чтобы зафиксировать то, что было наработано», – заявил депутат Верховной рады в соцсетях.
Напомним, переговоры России с Украиной должны были начаться в Стамбуле 15 мая. Однако украинская делегация так и не прибыла на место встречи, хотя российские переговорщики ждали её весь день. Владимир Зеленский был возмущён составов российской делегации. Мария Захарова в ответ призвала его воздержаться от оскорблений, напомнив, что Дональда Трампа уровень делегации в своё время устроил. Но Зеленский в итоге отправил вместо себя в Стамбул министра обороны Украины Рустема Умерова, а после предложил провести переговоры в онлайн-формате, «чтобы не усложнять». Вечером делегация РФ встретилась с главой турецкого МИД, а утром 16 мая будет ждать встречу с представителями Киева.