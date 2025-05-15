Зеленский начал визит в Турцию с оскорбления российской делегации

Владимир Зеленский, который прилетел в столицу Турции на встречу с Реджепом Эрдоганом, оскорбил российскую делегацию, заявленную для участия в переговорах в Стамбуле.

«Делегация у нас на наивысшем уровне: МИД, мой офис, военные, представители всех наших разведок. Уровень русских мне пока точно не известен, но исходя из того, что мы видели, это похоже на бутафорский уровень», — заявил он.

Зеленский добавил, что никто из членов российской делегации, прибывшей на переговоры, «не уполномочен принимать решения».