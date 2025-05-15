Зеленский начал визит в Турцию с оскорбления российской делегации
Зеленский назвал уровень делегации России на переговорах в Стамбуле «бутафорным»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский, который прилетел в столицу Турции на встречу с Реджепом Эрдоганом, оскорбил российскую делегацию, заявленную для участия в переговорах в Стамбуле.
«Делегация у нас на наивысшем уровне: МИД, мой офис, военные, представители всех наших разведок. Уровень русских мне пока точно не известен, но исходя из того, что мы видели, это похоже на бутафорский уровень», — заявил он.
Зеленский добавил, что никто из членов российской делегации, прибывшей на переговоры, «не уполномочен принимать решения».
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, а от Украины к участию заявлены глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.