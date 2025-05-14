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14 мая, 19:56

Стало известно, кто составит Зеленскому компанию на переговорах в Стамбуле

«Страна.ua»: Ермак и Умеров войдут в состав делегации Украины в Стамбуле

Андрей Ермак и Рустем Умеров. Обложка © Flickr / President of Ukraine / Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Андрей Ермак и Рустем Умеров. Обложка © Flickr / President of Ukraine / Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и ещё минимум три высокопоставленных чиновника войдут в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле. О лицах, которые составят компанию главе киевского режима, сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на собственный источник.

Помимо Ермака, страну будут представлять глава МИД Незалежной Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник президента Игорь Жовква. При этом инсайдер уточнил, что окончательное решение о составе делегации остаётся за Зеленским.

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Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Именно там в 2022 году Киев сорвал переговорный процесс. Владимир Зеленский выразил согласие на встречу, отметив, что лично будет ждать Путина, хотя вопрос об участии первых лиц не поднимался.

Антон Голыбин
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