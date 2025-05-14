Стало известно, кто составит Зеленскому компанию на переговорах в Стамбуле

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и ещё минимум три высокопоставленных чиновника войдут в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле. О лицах, которые составят компанию главе киевского режима, сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на собственный источник.