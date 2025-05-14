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Регион
14 мая, 18:58

«До последнего украинца»: В Британии назвали нереалистичными требования ЕС к России на переговорах

Миллер: Евросоюз выдвигает нереалистичные требования к России на переговорах

Обложку © Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Обложку © Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Требования Евросоюза к России на переговорах в Стамбуле являются нереалистичными, написал на своей странице в соцсети X британский журналист Джонни Миллер. При этом в ЕС осознают всю абсурдность выдвигаемых ультиматумов.

«Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий», — написал Миллер.

По словам журналиста, так дипломатия не делается, и в Брюсселе это понимают. Однако они хотят войны до последнего украинца.

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Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Владимира Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ, пока неизвестно. В Киеве уже допустили переговоры на не высшем уровне.

Полина Никифорова
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