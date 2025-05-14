«До последнего украинца»: В Британии назвали нереалистичными требования ЕС к России на переговорах

Требования Евросоюза к России на переговорах в Стамбуле являются нереалистичными, написал на своей странице в соцсети X британский журналист Джонни Миллер. При этом в ЕС осознают всю абсурдность выдвигаемых ультиматумов.

«Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий», — написал Миллер.