В Кремле высказались о составе делегации России на переговорах в Стамбуле
Песков: Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах в Стамбуле
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Как только президент России Владимир Путин посчитает нужным, Кремль объявит состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут состояться уже 15 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим», — сказал Песков журналистам.
При этом ранее в телеграм-каналах появилась неподтверждённая информация о том, что возглавит делегацию глава МИД Сергей Лавров, а в состав войдёт помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский поставил условие для своего согласия, но затем всё же заявил о готовности вести на переговоры, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично и больше ни с кем разговаривать не намерен. Life.ru вспомнил, на чём остановились Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.