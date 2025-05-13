В Кремле высказались о составе делегации России на переговорах в Стамбуле

Как только президент России Владимир Путин посчитает нужным, Кремль объявит состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут состояться уже 15 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим», — сказал Песков журналистам.