Подоляк: Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем, кроме Путина

Владимир Зеленский не намерен встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина. Очередной ультиматум озвучил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Нет, конечно. Это не формат… Принять решение о продолжении или остановке войны может только Путин», — сказал он в эфире The Breakfast Show.