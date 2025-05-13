Подоляк: Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем, кроме Путина
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin
Владимир Зеленский не намерен встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина. Очередной ультиматум озвучил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Нет, конечно. Это не формат… Принять решение о продолжении или остановке войны может только Путин», — сказал он в эфире The Breakfast Show.
Подоляк заявил, что встречи на более низком уровне якобы будут бессмысленными.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Позже главарь киевского режима согласился на переговоры, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично. При этом российская сторона ещё не называла состав делегации. Life.ru вспомнил, на чём остановились Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.