Миролюбие и великодушие: Нумеролог оценила энергию 15 мая, когда могут состояться переговоры РФ и Украины

Оценивая то, что публично известно о позициях обеих сторон, можно заключить, что больших продвижений к главной цели переговоров — заключению мирного соглашения — ждать не стоит, но сейчас это не самое важное. Самое важное — начать переговорный процесс, сделав первый шаг к примирению сторон, а для этого день 15 мая подходит как нельзя лучше.