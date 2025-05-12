Миролюбие и великодушие: Нумеролог оценила энергию 15 мая, когда могут состояться переговоры РФ и Украины
Нумеролог Гусева сочла 15 мая удачным днём для переговоров
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15 мая — удачный день для каких-либо переговоров. Об этом в беседе с Life.ru заявила психолог, нумеролог Анна Гусева, комментируя инициативу президента России Владимира Путина начать в этот день прямой разговор с Киевом в Стамбуле.
По её словам, нумерологическое число дня – 2 (1+5+0+5=11, 1+1=2) несёт энергию партнёрства и сотрудничества, миролюбия и великодушия, поиска компромисса и всего того, что объединяет.
Нумеролог отмечает, что результат диалога 15 мая будет во многом зависеть от личностей переговорщиков. Если это будут опытные и профессиональные люди, результат может быть весьма значительным. А вот плохо проработанная позиция одной из сторон приведёт к необходимости делать уступки, даже неоправданные.
Оценивая то, что публично известно о позициях обеих сторон, можно заключить, что больших продвижений к главной цели переговоров — заключению мирного соглашения — ждать не стоит, но сейчас это не самое важное. Самое важное — начать переговорный процесс, сделав первый шаг к примирению сторон, а для этого день 15 мая подходит как нельзя лучше.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Сначала Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Позже главарь киевского режима согласился на переговоры, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле. При этом российская сторона ещё не называла состав делегации.