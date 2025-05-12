Стало известно, кто может отправиться от Москвы на переговоры с Киевом в Стамбул
Тимофеев: Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле могут пройти на уровне дипломатов
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Переговоры между Россией и Украиной 15 мая в Стамбуле могут пройти на уровне дипломатов, поскольку для встречи лидеров требуется тщательная подготовка, сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА «Новости».
По его мнению, присутствие российского президента в Стамбуле маловероятно, вместо этого Москва направит дипломатов для предварительных обсуждений. Он подчеркнул, что такой подход логичен, так как вершина дипломатии требует серьёзной подготовки, а импульсивные инициативы украинской стороны выглядят непрофессионально.
Тимофеев отметил, что Киев систематически отклоняет предложения Москвы, включая инициативы о перемирии на Пасху и 9 мая. Он считает, что без давления со стороны Вашингтона Украина продолжит затягивать переговоры, отвергая любые российские предложения. Однако, по его словам, старт диалога остается ключевым шагом для продвижения дипломатии.
«Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры», — подчеркнул эксперт.
Напомним, в 2022 году Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Турции на фоне эскалации боевых действий. Делегации обсуждали вопросы прекращения огня, гуманитарных коридоров, обмена пленными и возможные политические договорённости. Ключевым событием стал раунд переговоров 29 марта 2022 года, когда украинская сторона представила предложения по нейтральному статусу Украины и гарантиям безопасности. Россия, в свою очередь, заявляла о готовности рассмотреть деэскалацию при условии выполнения ряда требований. Несмотря на определенный прогресс, переговоры не привели к устойчивому соглашению, так как стороны не смогли преодолеть принципиальные разногласия.
Накануне Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.