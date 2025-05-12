Стало известно, кто может отправиться от Москвы на переговоры с Киевом в Стамбул

Переговоры между Россией и Украиной 15 мая в Стамбуле могут пройти на уровне дипломатов, поскольку для встречи лидеров требуется тщательная подготовка, сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА «Новости».

По его мнению, присутствие российского президента в Стамбуле маловероятно, вместо этого Москва направит дипломатов для предварительных обсуждений. Он подчеркнул, что такой подход логичен, так как вершина дипломатии требует серьёзной подготовки, а импульсивные инициативы украинской стороны выглядят непрофессионально.

Тимофеев отметил, что Киев систематически отклоняет предложения Москвы, включая инициативы о перемирии на Пасху и 9 мая. Он считает, что без давления со стороны Вашингтона Украина продолжит затягивать переговоры, отвергая любые российские предложения. Однако, по его словам, старт диалога остается ключевым шагом для продвижения дипломатии.

«Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры», — подчеркнул эксперт.