Путин: Россия не исключала продление перемирия в зависимости от реакции Киева

«Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», — сказал президент.