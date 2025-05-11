Путин: Россия не исключала продление перемирия в зависимости от реакции Киева
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия не исключала возможности продления трёхдневного майского перемирия в зависимости от реакции киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин во время ночной пресс-конференции 11 мая в Кремле.
«Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», — сказал президент.
Владимир Путин добавил, при этом многое зависит от анализа происходящего в эти несколько дней, а именно от того, как киевский режим отреагирует на предложение России.
Как сообщал Life.ru, в ходе обращения Путин призвал Киев возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Продолжить прямой диалог предлагается уже с 15 мая.