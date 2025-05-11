Путин заявил о попытках нападения Киева на границу России во время перемирия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в дни объявленного Москвой перемирия в честь Дня Победы Киев предпринял пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу страны в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.

«Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Вот именно в дни объявленного нами прекращения огня», – подчеркнул Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле.

Президент также добавил, что в это же время на других участках фронта ВСУ предприняли ещё 36 попыток атаковать позиции российских войск. Он подчеркнул, что всё попытки украинских вооружённых формирований проникнуть на территорию РФ были отбиты.

«Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации, отбиты, противник понёс очень большие потери», – сказал глава государства.