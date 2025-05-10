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Регион
10 мая, 12:13

Канцлер Германии выдвинул России ультиматум

Канцлер Германии Мерц пригрозил России санкциями при отказе от перемирия

Обложка © ТАСС / ЕРА / PIOTR POLAK

Обложка © ТАСС / ЕРА / PIOTR POLAK

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пригрозил России масштабным ужесточением санкций в случае несоблюдения режима месячного перемирия на Украине.

«Мы согласны с американским правительством, с [президентом США] Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры», — сказал Мерц в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Вместе с тем Мерц заявил о координации действий с ЕС, Великобританией и США для оказания помощи Украине. Он поведал, что при отказе России «последует масштабное ужесточение санкций», а Киеву будет по-прежнему оказываться масштабная политическая, финансовая и военная помощь.

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Украина объявила о готовности к перемирию в небе, море и на суше с 12-го мая

Ранее Трамп призвал Москву и Киев согласиться на 30-дневное перемирие, и предупредил о введении новых санкций в случае отказа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение подобного перемирия между Россией и Украиной невозможно без учёта ряда нюансов. Песков напомнил, что киевский режим постоянно нарушает договорённости. Макрон сегодня тоже сообщил о готовности ЕС ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России, если Москва не согласится на предложенное Киевом перемирие на 30 дней. И всё это на фоне многократного нарушения режима прекращения огня в честь Дня Победы со стороны ВСУ.

Анастасия Никонорова
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