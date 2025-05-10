Канцлер Германии выдвинул России ультиматум

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пригрозил России масштабным ужесточением санкций в случае несоблюдения режима месячного перемирия на Украине.

«Мы согласны с американским правительством, с [президентом США] Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры», — сказал Мерц в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.