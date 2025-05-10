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Регион
10 мая, 10:14

Макрон объявил о «наказании» для России в случае отказа от перемирия с Украиной

Макрон заявил, что новый пакет санкций против РФ могут ввести в ближайшие дни

Обложка © ТАСС /ЕРА

Обложка © ТАСС /ЕРА

Европа готова ввести новые санкции против Москвы, если российская сторона не пойдёт на предложенное Киевом перемирие сроком на 30 дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, на этот раз санкции будут «жёстче для российской экономики» и должны выполнить роль «сдерживающего фактора». Кроме того, Макрон заявил, что готов организовать прямые контакты между Москвой и Киевом.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Москву и Киев согласиться на 30-дневное перемирие, и предупредил о введении новых санкций в случае отказа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение подобного перемирия между Россией и Украиной невозможно без учёта ряда нюансов. Песков напомнил, что киевский режим постоянно нарушает договорённости.

Татьяна Миссуми
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