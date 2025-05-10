Макрон объявил о «наказании» для России в случае отказа от перемирия с Украиной

Европа готова ввести новые санкции против Москвы, если российская сторона не пойдёт на предложенное Киевом перемирие сроком на 30 дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — подчеркнул французский лидер.