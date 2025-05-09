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9 мая, 20:08

Песков: Атака БПЛА на Белгород показывает, как Киев соблюдает перемирие

Атака БПЛА на правительственное здание в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Атака БПЛА на правительственное здание в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака вооружённых сил Украины с использованием беспилотников на администрацию Белгорода демонстрирует, как Киев соблюдает перемирие.

«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — отметил Песков в беседе с журналистами.

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Отвечая на вопрос об ответных мерах на инцидент, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, Песков уточнил, что сейчас эту ситуацию анализируют российские военные.

Как сообщал Life.ru, беспилотник ВСУ атаковал здание Правительства Белгородской области в День Победы. В результате этой атаки пострадали два человека. Один из них — боец Росгвардии, который получил осколочное ранение ноги. Второй пострадавший — заместитель губернатора региона.

Лия Мурадьян
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