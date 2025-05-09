Замгубернатора пострадал во время удара ВСУ по зданию правительства в Белгороде

При атаке на правительственное здание в Белгороде ранены два человека. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, один из пострадавших — боец Росгвардии, который получил осколочное ранение ноги. Второй пострадавший — заместитель главы региона.

«Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно», — сообщил Гладков у себя в телеграм-канале.