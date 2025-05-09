Украинский дрон атаковал здание Правительства Белгородской области
Гладков: Дрон ВСУ атаковал здание Правительства Белгородской области
Здание Правительства Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание областного правительства. Об этом 9 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинский дрон атаковал здание Правительства Белгородской области. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Гладков уточнил, что все оперативные службы работают на месте происшествия. Праздничные мероприятия проводятся по плану с учётом мер максимальной безопасности.
Накануне сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили две авиабомбы JDAM и 182 беспилотника ВСУ. Кроме того, были поражены реактивный снаряд HIMARS и ракета «Нептун».