Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:51

Украинский дрон атаковал здание Правительства Белгородской области

Гладков: Дрон ВСУ атаковал здание Правительства Белгородской области

Здание Правительства Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

Здание Правительства Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание областного правительства. Об этом 9 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон атаковал здание Правительства Белгородской области. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Гладков уточнил, что все оперативные службы работают на месте происшествия. Праздничные мероприятия проводятся по плану с учётом мер максимальной безопасности.

Российские силы ПВО за сутки сбили 2 авиабомбы JDAM, 182 беспилотника ВСУ
Российские силы ПВО за сутки сбили 2 авиабомбы JDAM, 182 беспилотника ВСУ

Накануне сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили две авиабомбы JDAM и 182 беспилотника ВСУ. Кроме того, были поражены реактивный снаряд HIMARS и ракета «Нептун».

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar