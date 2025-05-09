В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание областного правительства. Об этом 9 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон атаковал здание Правительства Белгородской области. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Гладков уточнил, что все оперативные службы работают на месте происшествия. Праздничные мероприятия проводятся по плану с учётом мер максимальной безопасности.