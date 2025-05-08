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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 мая, 10:17

Российские силы ПВО за сутки сбили 2 авиабомбы JDAM, 182 беспилотника ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские силы ПВО нейтрализовали две авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS, ракету «Нептун» и 182 беспилотника самолётного типа.

С начала специальной военной операции, по данным ведомства, уничтожено 662 самолёта, 283 вертолёта, 56 360 дронов, 605 зенитных комплексов, 23 226 танков и бронемашин, 1 560 единиц РСЗО, 24 596 артиллерийских орудий и миномётов, а также 35 164 единицы спецтехники

Ранее сообщалось об отражении попытки прорыва ВСУ в Курскую область. Украинская сторона потеряла до 40 человек личного состава и несколько единиц тяжёлой техники, включая танки Т-72, бронеавтомобили «Козак» и американские БМП Bradley.

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Оксана Попова
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