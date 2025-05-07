ВСУшники в предсмертной агонии: ВС РФ продолжают громить врага в курском приграничье

В Курском приграничье идут бои, в ходе которых российские силы наносят значительный урон ВСУ, уничтожая личный состав и технику противника. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Семёна Пегова «WarGonzo».

В начале мая ВСУ активизировали свои действия в приграничных районах. Согласно имеющимся данным, украинские солдаты используют мотоциклы для быстрого перемещения к позициям, после чего покидают транспорт и пытаются закрепиться на местности.

«Но получается у них [ВСУ], откровенно говоря, плохо», — отмечает «WarGonzo».

По информации источника телеграм-канала, на границе Курской области происходит уничтожение украинской бронетехники. В частности, 7 мая российские десантники сожгли танк противника.