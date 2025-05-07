ВСУшники в предсмертной агонии: ВС РФ продолжают громить врага в курском приграничье
«WarGonzo»: ВС РФ продолжают уничтожать солдат и технику ВСУ в Курской области
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В Курском приграничье идут бои, в ходе которых российские силы наносят значительный урон ВСУ, уничтожая личный состав и технику противника. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Семёна Пегова «WarGonzo».
В начале мая ВСУ активизировали свои действия в приграничных районах. Согласно имеющимся данным, украинские солдаты используют мотоциклы для быстрого перемещения к позициям, после чего покидают транспорт и пытаются закрепиться на местности.
«Но получается у них [ВСУ], откровенно говоря, плохо», — отмечает «WarGonzo».
По информации источника телеграм-канала, на границе Курской области происходит уничтожение украинской бронетехники. В частности, 7 мая российские десантники сожгли танк противника.
Напомним, 5 и 6 мая ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. Под ударом оказался посёлок Тёткино, однако ВС РФ отразили атаку. Сегодня стало известно об очередной попытке прорыва ВСУ через населённый пункт, которая также не возымела успех.