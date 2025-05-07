ВСУ предприняли новую волну наступления на Тёткино в Курской области

ВСУ утром 7 мая предприняли очередную попытку атаковать Тёткино в Курской области, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

По данным военкоров, группа ВСУ с танком и боевой бронемашиной выдвинулась из Сумской области в сторону позиций ВДВ. Но десантники и разведка встретили огнём противника огнём. В итоге здесь ВСУ лишились танка.

Несмотря на то, что атака была отбита, противник продолжает копить силы в районе приграничных посёлков Сумской области.