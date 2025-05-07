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Регион
7 мая, 08:58

ВСУ предприняли новую волну наступления на Тёткино в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ утром 7 мая предприняли очередную попытку атаковать Тёткино в Курской области, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

По данным военкоров, группа ВСУ с танком и боевой бронемашиной выдвинулась из Сумской области в сторону позиций ВДВ. Но десантники и разведка встретили огнём противника огнём. В итоге здесь ВСУ лишились танка.

Несмотря на то, что атака была отбита, противник продолжает копить силы в районе приграничных посёлков Сумской области.

SHOT при этом сообщал, что 7 мая российские силы сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: атаки были направлены на посёлки Тёткино и Новый Путь, но оказались безуспешными — около 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы.

Новости СВО. Освобождена Лысовка, Армия России отбивает наступление ВСУ на Тёткино, Киев собирается торговать оружием, 7 мая
Новости СВО. Освобождена Лысовка, Армия России отбивает наступление ВСУ на Тёткино, Киев собирается торговать оружием, 7 мая

Напомним, 5 и 6 мая ВСУ тоже пытались прорваться на территорию Курской области. Под ударом оказался посёлок Тёткино, однако ВС РФ отразили атаку. 5 мая ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов, а 6 мая — 70 солдат и 20 единиц боевой техники.

Александра Вишнякова
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