ВСУ предприняли новую волну наступления на Тёткино в Курской области
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ВСУ утром 7 мая предприняли очередную попытку атаковать Тёткино в Курской области, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
По данным военкоров, группа ВСУ с танком и боевой бронемашиной выдвинулась из Сумской области в сторону позиций ВДВ. Но десантники и разведка встретили огнём противника огнём. В итоге здесь ВСУ лишились танка.
Несмотря на то, что атака была отбита, противник продолжает копить силы в районе приграничных посёлков Сумской области.
SHOT при этом сообщал, что 7 мая российские силы сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: атаки были направлены на посёлки Тёткино и Новый Путь, но оказались безуспешными — около 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы.
Напомним, 5 и 6 мая ВСУ тоже пытались прорваться на территорию Курской области. Под ударом оказался посёлок Тёткино, однако ВС РФ отразили атаку. 5 мая ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов, а 6 мая — 70 солдат и 20 единиц боевой техники.