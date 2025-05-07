Новости СВО. Освобождена Лысовка, Армия России отбивает наступление ВСУ на Тёткино, Киев собирается торговать оружием, 7 мая В ДНР российские войска продвинулись к Красноармейску и прорвались в Новой Полтавке, Владимир Зеленский нашёл новый заработок — дайджест Life.ru. 6 мая, 21:07 Военнослужащий артиллерийского расчёта самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 7 мая

В Донецкой Народной Республике освобождена Лысовка. От неё всего пять километров до окраины Красноармейска (Покровска). На этом направлении бои продолжаются с нескольких сторон. Цель – окружить город. Противник почти полностью покинул Котляровку. Нашим штурмовикам также удалось выйти на окраины Троицкого. До границы с Днепропетровской областью осталось меньше пяти километров.

Карта СВО на 7 мая 2025 года. Российская группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Лысовка. Фото © Telegram / divgen

На Константиновском направлении наши войска прорвались к Малиновке, а в Новой Полтавке бои идут на окраине населённого пункта. При этом враг не оставляет попыток вернуть утраченное.

— В северной части Тарасовки вражеская группа зашла в село, закрепилась в подвале, но удержать точку у врага не было шансов, тем самым мы вынудили двух бойцов сдаться в плен, — пишет канал «Дневник десантника».

Расчёты FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Курская область, 7 мая

Атаки на приграничные районы Курской области продолжаются. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о наступлении со стороны Рыжевки на Тёткино. Российские войска успешно обороняются.

— Посёлок по сути изначально был в полуокружении, а противник второй день режет логистику. Ясно, что долго удерживать Тёткино в такой ситуации без больших потерь не получится. Но пока парни держатся, — отметил он.

Появляются сведения, что для очередного похода на Курскую область киевское командование снимает подразделения с других направлений. Вероятно, их задумка заключается в том, чтобы окружить Тёткино ко Дню Победы. В одной из атак враг потерял до 40 человек личного состава, а также танки Т-72, бронемашины «Козак», БМП Bradley, несколько единиц квадроциклов и мотоциклов. Российские войска продолжают бить по местам скопления боевиков ВСУ.

Уничтожен на подъезде к нашей границе танк Т-64, а также члены экипажа украинских формирований после эвакуации точным попаданием снаряда нашей артиллерии. Видео © Telegram / control_sigma

Ещё на одном участке боевики пытались войти в Новый Путь и Волфино. Российский десант и артиллерия встретили врага огнём.

Как американцы предлагают закончить СВО

Авторы американского издания 19FortyFive предлагают пойти на условия Москвы ради завершения конфликта на Украине. Они приходят к выводу, что давление на Россию не срабатывает, а Запад не может оказать такую военную поддержку Киеву, которая бы привела к его победе.

— Военно-промышленная база в России намного производительнее, чем у Коллективного Запада. Украина не в состоянии силой мобилизовать достаточное количество войск, чтобы компенсировать потери, а уж тем более увеличить численность своей армии. Ей не удаётся создать даже скромный промышленный потенциал для производства военной техники и имущества, — говорится в статье.

Поэтому предлагается согласиться даже на неприемлемые условия для Украины. Россия может выдвигать всё что угодно, так как потенциал для дальнейшего наступления ещё есть.

Киев придумал новую схему заработка

Пока западные страны ищут на своих и чужих складах оружие для Украины, Киев собирается продавать своё.

— Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции, — пишет Forbes.

Естественно, будут введены пошлины, которые пойдут на закупку оружия для ВСУ. Предварительно, Владимир Зеленский уже согласовал предложение.

Авторы Даниил Черных