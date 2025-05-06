Новости СВО. Армия России зашла в Петровку и окружает противника у Дзержинска, в США увидели обман в сделке по ископаемым, 6 мая ВС России успешно отбивают атаку на Тёткино и наступают в ДНР, Вашингтон теперь понял, что до полезных ресурсов на Украине добраться будет трудно — дайджест Life.ru. 5 мая, 21:07 Боевая работа артрасчёта РСЗО «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область, 6 мая

Киев в очередной раз попытался зайти на территорию Курской области. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что противник потерял три инженерные машины при попытке снять мины. Он считает, что у ВСУ нет сил для масштабного вторжения. Но попытки будут продолжаться.

— С началом Курской авантюры враг пытался по-быстрому занять Тёткино, но получил жёсткий отпор и убрался восвояси. Сейчас его тоже отобьют, но, как по мне, это больше похоже на демонстрацию, — пишет автор канала «Старше Эдды».

По данным SHOT, противник задействовал для наступления на Тёткино около 250 боевиков, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что успех здесь позволит Владимиру Зеленскому показать свою значимость и поднять боевой дух армии. Но, судя по продвижению, а его как такового нет, опять авантюра. В приграничных населённых пунктах Сумской области уже объявили обязательную эвакуацию.

Донецкая Народная Республика, 6 мая

Карта СВО на 6 мая 2025 года. ВС РФ зацепились за южную окраину Петровки. Фото © Telegram / divgen

Российские войска продолжают продвигаться к Константиновке. Штурмовики зашли на южную окраину Петровки. В случае если наступление будет идти по восточной части населённого пункта, то вэсэушники рискуют попасть в окружение здесь и в Щербиновке.

В Красноармейске (Покровске) украинские войска продолжают пытаться сдержать Армию России. Для этого сюда направили большое количество операторов БПЛА. У Котлино нашим воинам удалось пересечь железную дорогу.

Операторы БПЛА уничтожили бронетранспортёр М113, а также автомобильную технику для подвоза боеприпасов и продовольствия вместе с живой силой противника. Видео © Telegram / mod_russia

Кто обеспечит Украину снарядами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна будет поставлять снаряды для тяжёлой артиллерии киевского режима. Сейчас чехи ищут их в других странах. Планируется, что поставки будут идти до 2026 года. В этом году хотят отправить 1,8 миллиона боеприпасов.

— Мы одновременно ведём переговоры о поставках боеприпасов на следующий год, так как не можем исходить из того, что в этом году будет достигнут мир, — отметил Павел.

По его мнению, ослабление помощи приведёт к тому, что у России появится шанс взять всю территорию Украины. Чешский лидер забыл две важные вещи. Артиллерийским орудиям требуются не только снаряды, но и обслуживание, например, замена стволов. Кроме того, президент США Дональд Трамп уже объяснил, что Россия не собирается брать всю территорию, подконтрольную Киеву, как он утверждает, из-за его вмешательства.

— России придётся отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сражались за всю Украину, — сказал Трамп.

В США ищут выгоду от сделки с Украиной

Американские журналисты предупреждают, что сделка по полезным ископаемым между США и Украиной невыгодна для Вашингтона. Кроме того что на фоне подписания документа появляется всё больше информации о новых поставках оружия и техники, ещё и добыча нужных Штатам ископаемых может и не начаться.

— Примерно 40% месторождений редкоземельных металлов Украины находится в той части страны, которую продолжает удерживать Россия. Если допустить, что Москва сохранит за собой эти территории по итогам мирного урегулирования, она не подпустит американцев и близко к ним — по крайней мере, не стребовав причитающегося, — говорится в статье The National Interest.

Также фонд, создаваемый в рамках сделки, будет обеспечивать восстановление Украины. И за это опять придётся платить американцам, так как в структуру нужно внести средства. Возврата денег не будет — это указано в соглашении. Так что с одной стороны, Зеленский всё продал США, а с другой — Вашингтон пока получает лишь малую долю ресурсов. Похоже, что решать надо было Трампу не с Киевом, а с Москвой.

Авторы Даниил Черных