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Новости СВО. Армия России зашла в Петровку и окружает противника у Дзержинска, в США увидели обман в сделке по ископаемым, 6 мая

ВС России успешно отбивают атаку на Тёткино и наступают в ДНР, Вашингтон теперь понял, что до полезных ресурсов на Украине добраться будет трудно — дайджест Life.ru.

5 мая, 21:07
Боевая работа артрасчёта РСЗО «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Боевая работа артрасчёта РСЗО «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область, 6 мая

Киев в очередной раз попытался зайти на территорию Курской области. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что противник потерял три инженерные машины при попытке снять мины. Он считает, что у ВСУ нет сил для масштабного вторжения. Но попытки будут продолжаться.

— С началом Курской авантюры враг пытался по-быстрому занять Тёткино, но получил жёсткий отпор и убрался восвояси. Сейчас его тоже отобьют, но, как по мне, это больше похоже на демонстрацию, пишет автор канала «Старше Эдды».

По данным SHOT, противник задействовал для наступления на Тёткино около 250 боевиков, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что успех здесь позволит Владимиру Зеленскому показать свою значимость и поднять боевой дух армии. Но, судя по продвижению, а его как такового нет, опять авантюра. В приграничных населённых пунктах Сумской области уже объявили обязательную эвакуацию.

Донецкая Народная Республика, 6 мая

Карта СВО на 6 мая 2025 года. ВС РФ зацепились за южную окраину Петровки. Фото © Telegram / divgen

Карта СВО на 6 мая 2025 года. ВС РФ зацепились за южную окраину Петровки. Фото © Telegram / divgen

Российские войска продолжают продвигаться к Константиновке. Штурмовики зашли на южную окраину Петровки. В случае если наступление будет идти по восточной части населённого пункта, то вэсэушники рискуют попасть в окружение здесь и в Щербиновке.

В Красноармейске (Покровске) украинские войска продолжают пытаться сдержать Армию России. Для этого сюда направили большое количество операторов БПЛА. У Котлино нашим воинам удалось пересечь железную дорогу.

Операторы БПЛА уничтожили бронетранспортёр М113, а также автомобильную технику для подвоза боеприпасов и продовольствия вместе с живой силой противника. Видео © Telegram / mod_russia

Кто обеспечит Украину снарядами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна будет поставлять снаряды для тяжёлой артиллерии киевского режима. Сейчас чехи ищут их в других странах. Планируется, что поставки будут идти до 2026 года. В этом году хотят отправить 1,8 миллиона боеприпасов.

— Мы одновременно ведём переговоры о поставках боеприпасов на следующий год, так как не можем исходить из того, что в этом году будет достигнут мир, — отметил Павел.

По его мнению, ослабление помощи приведёт к тому, что у России появится шанс взять всю территорию Украины. Чешский лидер забыл две важные вещи. Артиллерийским орудиям требуются не только снаряды, но и обслуживание, например, замена стволов. Кроме того, президент США Дональд Трамп уже объяснил, что Россия не собирается брать всю территорию, подконтрольную Киеву, как он утверждает, из-за его вмешательства.

— России придётся отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сражались за всю Украину, сказал Трамп.

В США ищут выгоду от сделки с Украиной

Американские журналисты предупреждают, что сделка по полезным ископаемым между США и Украиной невыгодна для Вашингтона. Кроме того что на фоне подписания документа появляется всё больше информации о новых поставках оружия и техники, ещё и добыча нужных Штатам ископаемых может и не начаться.

— Примерно 40% месторождений редкоземельных металлов Украины находится в той части страны, которую продолжает удерживать Россия. Если допустить, что Москва сохранит за собой эти территории по итогам мирного урегулирования, она не подпустит американцев и близко к ним — по крайней мере, не стребовав причитающегося, — говорится в статье The National Interest.

Также фонд, создаваемый в рамках сделки, будет обеспечивать восстановление Украины. И за это опять придётся платить американцам, так как в структуру нужно внести средства. Возврата денег не будет — это указано в соглашении. Так что с одной стороны, Зеленский всё продал США, а с другой — Вашингтон пока получает лишь малую долю ресурсов. Похоже, что решать надо было Трампу не с Киевом, а с Москвой.

Новости СВО. Армия России наступает на Константиновку, в Курской области боевики ВСУ атакуют друг друга, раскрыты доходы Зеленского, 5 мая
Новости СВО. Армия России наступает на Константиновку, в Курской области боевики ВСУ атакуют друг друга, раскрыты доходы Зеленского, 5 мая
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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