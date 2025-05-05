Новости СВО. Армия России наступает на Константиновку, в Курской области боевики ВСУ атакуют друг друга, раскрыты доходы Зеленского, 5 мая ВС РФ продвигаются к Красноармейску (Покровску), «Искандеры» разнесли сразу две HIMARS ВСУ в Черешеньках, Владимир Зеленский заставляет депутатов согласовать сделку с США — дайджест Life.ru. 4 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Херсонской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 5 мая

В Донецкой Народной Республике российские войска продвигаются у Константиновки. По одной из версий, ВС РФ хотят выйти к Клебан-Быкскому водохранилищу. Идут штурмы в направлении Александрополя, Новой Полтавки и Романовки. Армии России удалось выйти на окраины Старой Николаевки.

Карта СВО на 5 мая 2025 года. ВС РФ вышли на южную окраину Старой Николаевки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

У Красноармейска (Покровска) наступление идёт по нескольким направлениям. Захода в Днепропетровскую область пока нет, хотя до неё считаные километры.

— В Покровске обстановка достаточно накалённая. ВСУ ещё во время курской операции перебрасывали туда часть своих резервов в ущерб группировке под Курском. Там жёсткое противостояние. Но уже несколько месяцев противник в чатах, в Telegram-каналах обсуждает, что русские всё равно возьмут город, — рассказал АиФ военно-политический эксперт Ян Гагин.

Курская область, 5 мая

В Курской области вэсэушники начали стрелять по другим подразделениям ВСУ. В прицел военнослужащих 80-й бригады попали киевские заградотряды. Стычка произошла у Олешни.

— Командование ВСУ попыталось остановить бегство личного состава заградительными отрядами. На направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными вэсэушниками и «мотивационными» группами противника, — рассказали в группировке войск «Север».

Харьковская область, 5 мая

В Харьковской области российские войска выбивают тыловую инфраструктуру противника. ФАБ-500 прилетела по месту дислокации подразделения ВСУ в Боровой. От этого населённого пункта до российских войск приблизительно 12 километров.

Карта СВО на 5 мая 2025 года. Авиаудар с применением ФАБ-500 по пункту временной дислокации боевиков 3-й ОШБр ВСУ в н.п. Боровая Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Под Купянском уничтожен финский наёмник Лео Аланд. Гражданин Финляндии пытался вернуться домой, но контракт разорвать он не смог из-за обязательства отслужить в ВСУ не менее шести месяцев. Известно, что ликвидирован он был нашими дроноводами. Тело 20-летнего финна так и осталось на месте гибели.

Как живёт украинская элита

Французское издание Paris Match рассказало о состоянии некоторых украинских политиков, в том числе Владимира Зеленского. Журналисты заявляют, что он сохранил активы в 76 коммерческих организациях. Что касается недвижимости, то кроме киевских площадей стоит обратить внимание на арендованную квартиру в Великобритании. Интересно также, что у Елены Зеленской имеется недвижимость в Крыму. Большую часть средств они хранят не на Украине, а в швейцарском банке.

С его предшественником, владеющим крупным бизнесом, всё понятно — он миллиардер, а вот мэр Киева Виталий Кличко победнее. Градоначальник имеет активов всего на 2,4 миллиона евро, среди его имущества обнаружили белый рояль Yamaha, цена которого 21 500 евро, а также автомобили и коллекционные часы.

Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил боевую машину пехоты Bradley ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Зачем Зеленскому сделка с США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, зачем Владимир Зеленский подписал соглашение по редкоземельным металлам с США.

— Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире, — цитирует РИА «Новости» слова Фицо.

Сам же Зеленский пытается угрожать депутатам, которые откажутся поддержать документ, заключённый между США и Украиной. Он призвал американские власти лишать виз тех парламентариев, которые проголосуют против соглашения. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко считает, что это политический шантаж. Так называемый президент Украины договор называет «историческим» и утверждает, что он выгоден обоим сторонам, умалчивая, что районы с полезными ископаемыми переходят под контроль России.

Авторы Даниил Черных