Зеленского уличили в шантаже за призыв лишать виз США нардепов, критикующих сделку о недрах
Депутат Рады Геращенко назвала шантажом призывы Зеленского лишать виз нардепов
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Депутат Верховной рады Ирина Геращенко сравнила с настоящим шантажом высказывания Владимира Зеленского о том, что Вашингтон должен лишать виз тех нардепов, которые посмеют не поддержать соглашение о полезных ископаемых. Об этом она написала в соцсети.
«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — говорится в тексте.
Напомним, 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам. Осталось лишь ратифицировать документ. Владимир Зеленский призвал США лишать виз тех депутатов Верховной рады, которые не хотят одобрить сделку. По его словам, даже целые партии на Украине выступают против.