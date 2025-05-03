Зеленского уличили в шантаже за призыв лишать виз США нардепов, критикующих сделку о недрах

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко сравнила с настоящим шантажом высказывания Владимира Зеленского о том, что Вашингтон должен лишать виз тех нардепов, которые посмеют не поддержать соглашение о полезных ископаемых. Об этом она написала в соцсети.

«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — говорится в тексте.