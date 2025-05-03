Зеленский заявил, что в Раде не все партии хотят ратифицировать сделку о недрах

В Верховной раде есть партии, выступающие с резким осуждением соглашения с США об украинских полезных ископаемых. Об этом заявил Владимир Зеленский, его цитирует агентство «РБК-Украина». Политик не стал называть конкретные имена, но заверил, что это далеко не единичные случаи.