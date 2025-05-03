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3 мая, 16:12

Зеленский заявил, что в Раде не все партии хотят ратифицировать сделку о недрах

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

В Верховной раде есть партии, выступающие с резким осуждением соглашения с США об украинских полезных ископаемых. Об этом заявил Владимир Зеленский, его цитирует агентство «РБК-Украина». Политик не стал называть конкретные имена, но заверил, что это далеко не единичные случаи.

«Я даже не о людях, а о партиях. Есть люди, которые настроены этого не делать», — подчеркнул экс-юморист.

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Напомним, 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам. Теперь у США появится доступ к полезным ископаемым, расположенным на территории Украины. Осталось лишь ратифицировать документ. Владимир Зеленский призвал США лишать виз тех депутатов Верховной рады, которые не хотят одобрить сделку.

Татьяна Миссуми
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