Зеленский заявил, что в Раде не все партии хотят ратифицировать сделку о недрах
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
В Верховной раде есть партии, выступающие с резким осуждением соглашения с США об украинских полезных ископаемых. Об этом заявил Владимир Зеленский, его цитирует агентство «РБК-Украина». Политик не стал называть конкретные имена, но заверил, что это далеко не единичные случаи.
«Я даже не о людях, а о партиях. Есть люди, которые настроены этого не делать», — подчеркнул экс-юморист.
Напомним, 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам. Теперь у США появится доступ к полезным ископаемым, расположенным на территории Украины. Осталось лишь ратифицировать документ. Владимир Зеленский призвал США лишать виз тех депутатов Верховной рады, которые не хотят одобрить сделку.