«Мы готовы»: Зеленский клянчит у США первый взнос в рамках сделки по минералам
Зеленский: Киев готов принять от США системы ПВО как вклад в сделку по недрам
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Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединённые Штаты передадут Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, такая поставка может быть осуществлена в рамках соглашения о минеральных ресурсах. Слова главаря киевского режима приводит РБК-Украина.
Зеленский считает, что созданный фонд и сам договор по недрам защитят будущие американские вложения на Украине.
«И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО», — сказал экс-комик.
Зеленский добавил, что говорил об этом президенту США Дональду Трампу, а тот обещал рассмотреть его просьбу, отметив, что за эти вещи придётся заплатить. Главарь киевского режима надеется, что у Украины появится прямой доступ к закупке любого американского оружия.
Напомним, что 1 мая Киев и Вашингтон подписали судьбоносное соглашение по украинским ископаемым, в соответствии с которым Украина будет расплачиваться своими природными богатствами за американское оружие. По сути, речь идёт о госизмене, однако Зеленский хочет «скормить» это народу как безумно выгодную сделку. В Раде считают, что страна утратит финансовую независимость из-за этого договора, однако глава киевского режима хочет принять меры против всех нардепов, которые критикуют документ.