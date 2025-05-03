«Мы готовы»: Зеленский клянчит у США первый взнос в рамках сделки по минералам

Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединённые Штаты передадут Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, такая поставка может быть осуществлена в рамках соглашения о минеральных ресурсах. Слова главаря киевского режима приводит РБК-Украина.

Зеленский считает, что созданный фонд и сам договор по недрам защитят будущие американские вложения на Украине.

«И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО», — сказал экс-комик.