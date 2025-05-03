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Регион
3 мая, 12:31

«Мы готовы»: Зеленский клянчит у США первый взнос в рамках сделки по минералам

Зеленский: Киев готов принять от США системы ПВО как вклад в сделку по недрам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединённые Штаты передадут Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, такая поставка может быть осуществлена в рамках соглашения о минеральных ресурсах. Слова главаря киевского режима приводит РБК-Украина.

Зеленский считает, что созданный фонд и сам договор по недрам защитят будущие американские вложения на Украине.

«И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО», — сказал экс-комик.

Зеленский добавил, что говорил об этом президенту США Дональду Трампу, а тот обещал рассмотреть его просьбу, отметив, что за эти вещи придётся заплатить. Главарь киевского режима надеется, что у Украины появится прямой доступ к закупке любого американского оружия.

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Напомним, что 1 мая Киев и Вашингтон подписали судьбоносное соглашение по украинским ископаемым, в соответствии с которым Украина будет расплачиваться своими природными богатствами за американское оружие. По сути, речь идёт о госизмене, однако Зеленский хочет «скормить» это народу как безумно выгодную сделку. В Раде считают, что страна утратит финансовую независимость из-за этого договора, однако глава киевского режима хочет принять меры против всех нардепов, которые критикуют документ.

Владимир Озеров
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