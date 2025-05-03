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Регион
3 мая, 05:39

«Он — мертвец»: В США предрекли Зеленскому скорое устранение

Полковник Шэффер: Зеленский выполнил свою роль, его полезность подходит к концу

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-полковник армии США Энтони Шэффер предрёк Владимиру Зеленскому скорое устранение, так как тот уже сыграл отведённую ему роль. Об этом отставной военный заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube.

«Зеленский, он — мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу. Неонацисты своё от него получили, он затягивает конфликт несмотря на все предложения», — сказал Шэффер.

По мнению бывшего военнослужащего, перспективы у главаря киевского режима не радужные, независимо от того, чью сторону он выберет — союзников, России или же решит действовать самостоятельно. Зеленский упустил ключевой шанс на мирное урегулирование, начиная с переговоров в Стамбуле, считает эксперт.

Он подчеркнул, что Зеленский лишился каких-либо рычагов влияния и находится в крайне уязвимом положении из-за потенциальной расправы со стороны радикальных националистов в случае уступок России.

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Ранее профессор политических наук Университета Род-Айленда предупредил о возможном военном перевороте на Украине. Подобный сценарий может претвориться в жизнь, если киевские власти не будут следовать курсу, желательному для националистических сил.

Мария Любицкая
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