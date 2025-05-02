«Напряжённость растёт»: На Западе сообщили о неожиданной проблеме Зеленского внутри Украины

Отношения между Владимиром Зеленским и националистическими группировками на Украине становятся всё более напряжёнными. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

«Напряжённость в отношениях между Зеленским и националистами растёт, и [президент США Дональд] Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — написал профессор.