«Напряжённость растёт»: На Западе сообщили о неожиданной проблеме Зеленского внутри Украины
Профессор Дизен: Между Зеленским и националистами на Украине назревает конфликт
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Отношения между Владимиром Зеленским и националистическими группировками на Украине становятся всё более напряжёнными. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.
«Напряжённость в отношениях между Зеленским и националистами растёт, и [президент США Дональд] Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — написал профессор.
Ранее профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил о возможном военном перевороте на Украине, если киевские власти не будут следовать курсу, желательному для националистических сил. По его словам, это или следующее правительство Незалежной может столкнуться с вызовом на политической арене.