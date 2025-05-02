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2 мая, 10:31

«Напряжённость растёт»: На Западе сообщили о неожиданной проблеме Зеленского внутри Украины

Профессор Дизен: Между Зеленским и националистами на Украине назревает конфликт

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Отношения между Владимиром Зеленским и националистическими группировками на Украине становятся всё более напряжёнными. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

«Напряжённость в отношениях между Зеленским и националистами растёт, и [президент США Дональд] Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — написал профессор.

Ранее профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил о возможном военном перевороте на Украине, если киевские власти не будут следовать курсу, желательному для националистических сил. По его словам, это или следующее правительство Незалежной может столкнуться с вызовом на политической арене.

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Алиса Хуссаин
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