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22 марта, 20:23

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Профессор Петро: Националисты могут устроить переворот на Украине

Профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил о возможном военном перевороте на Украине, если киевские власти не будут следовать курсу, желательному для националистических сил. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen он заявил, что угроза для текущего или следующего Правительства Украины может исходить не только от политической оппозиции, но и от военных или радикальных групп.

Петро отметил, что на Украине уже наблюдается рост насилия, включая убийства известных фигур, таких как экс-депутат Ирина Фарион или одесский нацист-радикал Демьян Ганул. Эти события, по его мнению, свидетельствуют о глубоком расколе в среде националистов и общем состоянии беззакония в Незалежной.

Профессор подчеркнул, что такая ситуация создаёт риски для стабильности власти в Киеве. Зеленскому следует опасаться не только оппонентов по политической арене, но и недовольных его действиями националистических элементов, которые вполне способны устроить восстание или даже новый государственный переворот.

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Напомним, Демьян Ганул был застрелен прилюдно 15 марта на улицах Одессы. Его убийца совершенно не стеснялся свидетелей — камера запечатлела, как он неспешно подошёл к уже раненой жертве, чтобы сделать контрольный в голову. Позже стало известно, что киллером был 46-летний Сергей Шалаев, до этого бежавший из рядов ВС Украины. Уже 16 марта подозреваемый был задержан и доставлен в зал суда в шлеме и бронежилете. Там было принято постановление о заключении его под стражу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DVKi

Юрий Лысенко
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