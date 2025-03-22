Профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил о возможном военном перевороте на Украине, если киевские власти не будут следовать курсу, желательному для националистических сил. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen он заявил, что угроза для текущего или следующего Правительства Украины может исходить не только от политической оппозиции, но и от военных или радикальных групп.

Петро отметил, что на Украине уже наблюдается рост насилия, включая убийства известных фигур, таких как экс-депутат Ирина Фарион или одесский нацист-радикал Демьян Ганул. Эти события, по его мнению, свидетельствуют о глубоком расколе в среде националистов и общем состоянии беззакония в Незалежной.