Убийцу Ганула доставили на заседание суда в шлеме и бронежилете
Застреливший Демьяна Ганула Сергей Шалаев в каске и бронежилете в зале суда. Обложка © VK / «Новости — Война: Украина, Донбасс»
Обвиняемого в убийстве украинского неонациста Демьяна Ганула Сергея Шалаева доставили в суд в бронежилете и шлеме. Основная часть заседания проходила в закрытом формате.
В ходе открытой части заседания стало известно, что застреливший Ганула мужчина ранее командовал механизированным взводом одесской 28-й бригады ВСУ.
Напомним, украинского нациста Демьяна Ганула при свидетелях застрелили днём 15 марта на одной из улиц Одессы. Позже стало известно, что расправу устроил 46-летний мужчина, дезертировавший из ВСУ. Момент убийства сняли камеры видеонаблюдения — киллер действовал без спешки и спокойно подошёл к раненому Ганулу, чтобы добить его контрольным выстрелом в голову из пистолета. Владимир Зеленский, видимо, счёл смерть одиозного нациста большой утратой для страны и отправил на поимку убийцы всех следователей и сотрудников полиции. Сегодня стало известно об аресте стрелка.