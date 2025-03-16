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16 марта, 14:34

Убийцу Ганула доставили на заседание суда в шлеме и бронежилете

Застреливший Демьяна Ганула Сергей Шалаев в каске и бронежилете в зале суда. Обложка © VK / «Новости — Война: Украина, Донбасс»

Застреливший Демьяна Ганула Сергей Шалаев в каске и бронежилете в зале суда. Обложка © VK / «Новости — Война: Украина, Донбасс»

Обвиняемого в убийстве украинского неонациста Демьяна Ганула Сергея Шалаева доставили в суд в бронежилете и шлеме. Основная часть заседания проходила в закрытом формате.

В ходе открытой части заседания стало известно, что застреливший Ганула мужчина ранее командовал механизированным взводом одесской 28-й бригады ВСУ.

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Напомним, украинского нациста Демьяна Ганула при свидетелях застрелили днём 15 марта на одной из улиц Одессы. Позже стало известно, что расправу устроил 46-летний мужчина, дезертировавший из ВСУ. Момент убийства сняли камеры видеонаблюдения — киллер действовал без спешки и спокойно подошёл к раненому Ганулу, чтобы добить его контрольным выстрелом в голову из пистолета. Владимир Зеленский, видимо, счёл смерть одиозного нациста большой утратой для страны и отправил на поимку убийцы всех следователей и сотрудников полиции. Сегодня стало известно об аресте стрелка.

Обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Фарион привезли на суд в бронежилете
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Юрий Лысенко
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