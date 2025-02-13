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13 февраля, 11:31

Обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Фарион привезли на суд в бронежилете

На очередное заседание суда обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Ирины Фарион доставили в бронежилете. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сам Вячеслав Зинченко заявлял, что ему «угрожает опасность от российских спецслужб» и «радикально настроенных лиц». Кроме того, дочь Фарион публично желала ему смерти. До этого также сообщалось, что Зинченко дали усиленную охрану.

Вячеслав Зинченко. Фото © YouTube / Новини.LIVE

Вячеслав Зинченко. Фото © YouTube / Новини.LIVE

Напомним, в июле 2024 года во Львове была застрелена нардеп Ирина Фарион. Ответственность за расправу взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней правоохранители провели задержание Вячеслава Зинченко, которого вскоре определили в СИЗО. Парень продолжает отрицать вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает, что у следствия недостаточно доказательств для выдвижения обвинения.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Мария Любицкая
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