Обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Фарион привезли на суд в бронежилете
На очередное заседание суда обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Ирины Фарион доставили в бронежилете. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ранее сам Вячеслав Зинченко заявлял, что ему «угрожает опасность от российских спецслужб» и «радикально настроенных лиц». Кроме того, дочь Фарион публично желала ему смерти. До этого также сообщалось, что Зинченко дали усиленную охрану.
Вячеслав Зинченко. Фото © YouTube / Новини.LIVE
Напомним, в июле 2024 года во Львове была застрелена нардеп Ирина Фарион. Ответственность за расправу взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней правоохранители провели задержание Вячеслава Зинченко, которого вскоре определили в СИЗО. Парень продолжает отрицать вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает, что у следствия недостаточно доказательств для выдвижения обвинения.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Shutterstock / FOTODOM / home for heroes