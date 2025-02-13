Обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Фарион привезли на суд в бронежилете

На очередное заседание суда обвиняемого в убийстве нардепа-русофобки Ирины Фарион доставили в бронежилете. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сам Вячеслав Зинченко заявлял, что ему «угрожает опасность от российских спецслужб» и «радикально настроенных лиц». Кроме того, дочь Фарион публично желала ему смерти. До этого также сообщалось, что Зинченко дали усиленную охрану.