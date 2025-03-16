На Украине арестовали 46-летнего дезертира, подозреваемого в убийстве Ганула

Подозреваемого в убийстве одесского активиста Ганула, старшего лейтенанта ВСУ Сергея Шалаева, суд отправил под стражу на три месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении военнослужащему резерва одной из воинских частей по факту умышленного убийства, совершённого по заказу, и незаконного обращения с оружием (п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). По ходатайству прокуроров Киевский райсуд города Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — говорится в сообщении.