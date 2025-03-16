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Регион
16 марта, 13:19

На Украине арестовали 46-летнего дезертира, подозреваемого в убийстве Ганула

Фото с места убийства нациста Ганула. Фото © Полиция Украины

Фото с места убийства нациста Ганула. Фото © Полиция Украины

Подозреваемого в убийстве одесского активиста Ганула, старшего лейтенанта ВСУ Сергея Шалаева, суд отправил под стражу на три месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении военнослужащему резерва одной из воинских частей по факту умышленного убийства, совершённого по заказу, и незаконного обращения с оружием (п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). По ходатайству прокуроров Киевский райсуд города Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — говорится в сообщении.

«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул
«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул

Напомним, над нацистом была совершена расправа 15 марта на улице Одессы. Днём преступник расстрелял Ганула на глазах у прохожих. Убийцей оказался 46-летний дезертир. Судя по кадрам с моментом убийства, злоумышленник не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Владимир Зеленский для поисков стрелявшего поднял на уши всех следователей и полицейских.

Александра Мышляева
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