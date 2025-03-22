Террорист в законе: почему Зеленский не контролирует нацбаты и с ним бесполезно вести переговоры После удара по ГИС «Суджа» главарь киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал всем, и в первую очередь США, свою недоговороспособность. 22 марта, 15:19 Обложка © ТАСС / ЕРА / STRINGER

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, принимая его предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам в ходе вооружённого конфликта на Украине, отметил, что надеяться на соблюдение этого моратория украинской стороной не приходится. Он напомнил, как ранее Киевом были сорваны минские, а потом и стамбульские договорённости. И нелегитимный главарь киевского режима Зеленский не замедлил подтвердить правоту российского лидера — 21 марта отступающие боевики ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа», что Минобороны РФ расценило как «провокацию», направленную на «дискредитацию мирных инициатив президента США». Следственный комитет России, в свою очередь, расценил подрыв ГИС как теракт и завёл соответствующее уголовное дело.

По мнению экспертов, Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и подтвердил, что доверять ему нельзя. Такого же мнения придерживаются и в Кремле. «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Основа политики Киева — обман и предательство

Оснований не доверять нынешнему киевскому режиму у российского руководства более чем достаточно. Можно вспомнить хотя бы, как в 2022 году украинской стороной было сорвано соглашение о прекращении огня. Зеленский в своё оправдание тогда заявил, что его вины в этом нет, а виноваты украинские нацбаты, не выполнившие его приказ прекратить огонь. Не исключено, что и на этот раз нарушение моратория объяснят тем, что Зеленский не в состоянии контролировать все ВСУ, а особенно нацистов, которые не выполняют его приказы. Но если это так и на Украине действительно есть военные формирования, не подчиняющиеся главе киевского режима, то тогда вообще о каком перемирии, о какой остановке огня может идти речь?

ВСУ. Фото © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Нынешняя ситуация вновь подтверждает обоснованность недоверия российского руководства современным киевским властям. Буквально через несколько часов после разговора Путина с Трампом, в ходе которого российский президент отдал приказ не наносить удары по энергетическим объектам на Украине и российским войскам для его выполнения пришлось сбить семь собственных беспилотников, запущенных по украинским объектам, украинские БПЛА нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. «Совершенно понятно, что речь идёт об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность», — прокомментировала эти действия ВСУ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А затем последовало уничтожение ГИС «Суджа». По оценке специалистов, на восстановление станции потребуется два с половиной года. А поскольку ГИС «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода с территории России на Украину, все усилия Венгрии и Словакии по решению проблемы поставок российского трубопроводного газа в Европу теперь сведены на нет и лишены смысла. По мнению эксперта Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, уничтожение ГИС «Суджа» преследовало цель не допустить снижения уровня конфронтации Европы с Россией и являлось определённым посланием европейцам. «Украина фактически повторяет действия администрации Джо Байдена в отношении «Северного потока». Тогда газопровод был взорван, чтобы лишить Европу дороги назад, к восстановлению прежних отношений с Россией», — считает он.

Полный демонтаж

Эксперты считают бессмысленным пытаться реализовать какие-либо мирные инициативы, договорившись о чём-то с Зеленским, поскольку он настроен не на достижение мира, а на продолжение войны. «Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле отдал противоположный приказ — не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых. Как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей», — заявила Мария Захарова.

Пожар на НПЗ. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что невозможно о чём-либо договориться со стороной, которая официально отказалась от переговоров. Ещё в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий любые переговоры с Россией. «Возникает риторический вопрос: возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является «визитной карточкой» всей внешней политики Киева. Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате, — режим Зеленского недоговороспособен», — заявил он.

По мнению экспертов, не имеет принципиального значения, нарушают ли украинские войска мораторий на удары по энергообъектам по приказу Зеленского, или они делают это самовольно, вопреки его приказам. Важно то, что при такой ситуации вести какие-либо переговоры о прекращении огня или перемирии с Зеленским бессмысленно, единственный способ завершить СВО миром — полный демонтаж нынешнего киевского режима. «В любом случае он недоговороспособен. Поэтому залогом прочного мира может стать только полный демонтаж режима кровавого клоуна, а в случае соглашения о временном прекращении огня необходимо договориться о карательных санкциях для Киева за каждое подобное нарушение», — считает замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Бессмысленно что-либо предъявлять Зеленскому, это международный террорист, на руках которого кровь сотен тысяч украинцев, погибших в войне как международные преступники. Стоит задача для США применить любой арсенал методов и средств, чтобы убрать его с политической карты, с политической доски Украины», — солидарен с ним военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Авторы Владимир Дюжий