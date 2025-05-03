Зеленский обиделся на нардепов, критикующих сделку с США, и призвал запретить им въезд в Штаты

Владимир Зеленский предложил Белому дому не пускать в США тех депутатов Верховной рады, которые откажутся поддержать ратификацию соглашения между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых. Политика цитирует украинское издание «Общественное. Новости».

«Сегодня они голосуют не только ради будущего, но и ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно <…>. Есть люди [в Верховной раде], настроенные этого не делать. Так, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы», — заявил Зеленский.