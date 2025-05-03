Зеленский обиделся на нардепов, критикующих сделку с США, и призвал запретить им въезд в Штаты
Зеленский призвал США отменить визы нардепам, критикующим соглашение о недрах
Владимир Зеленский. Обложка © https://www.president.gov.ua/
Владимир Зеленский предложил Белому дому не пускать в США тех депутатов Верховной рады, которые откажутся поддержать ратификацию соглашения между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых. Политика цитирует украинское издание «Общественное. Новости».
«Сегодня они голосуют не только ради будущего, но и ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно <…>. Есть люди [в Верховной раде], настроенные этого не делать. Так, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы», — заявил Зеленский.
Он возмутился, что некоторые нардепы ведут «двойную игру», показывая себя «друзьями США», но при этом вечно жалуются на плохую жизнь на Украине и призывают поскорее завершить боевые действия. Зеленский уверен, что такие депутаты заслуживают наказания.
Напомним, 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам. Теперь у США появится доступ к полезным ископаемым, расположенным на территории Украины. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что президент США Дональд Трамп подорвал киевский режим, вынудив его расплачиваться за американскую военную помощь национальными ресурсами. По его словам, за поставки оружия Украине придётся отдавать свои природные богатства, что лишь ускорит угасание страны.