Первый заместитель председателя государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков выразил мнение, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по украинским редкоземельным металлам приведёт к длительной зависимости Украины от Соединённых Штатов, что, по его словам, выгодно американской стороне