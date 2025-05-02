Трамп достиг цели: Украине предрекли многолетнее рабство после соглашения по металлам
Экс-сенатор Цеков: После сделки Украина будет много лет зависеть от США
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Первый заместитель председателя государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков выразил мнение, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по украинским редкоземельным металлам приведёт к длительной зависимости Украины от Соединённых Штатов, что, по его словам, выгодно американской стороне
В беседе с телеканалом «Звезда» Цеков также заявил, что, по его мнению, украинцы всегда стремились к подчинённому положению, а команда президента США Дональда Трампа достигла своих целей.
Напомним, американская и украинская стороны заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. По словам президента США Дональда Трампа, ожидается, что сделка принесет стране более 350 миллиардов долларов. Однако ряд западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США.