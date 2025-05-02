Устаревшие данные: Эксперты усомнились в триллионной стоимости сделки по металлам
WP: Оценки Трампа о триллионной стоимости сделки с Украиной могут быть ложными
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Оценки президента США Дональда Трампа о триллионной стоимости запасов минералов на Украине, вероятно, базируются на устаревшей информации и могут не соответствовать действительности. Об этом говорится в материале The Washington Post.
Издание сообщает, что несмотря на подписанное соглашение между Вашингтоном и Киевом о совместных инвестициях в природные ресурсы (минералы, нефть, газ и др.), истинные масштабы подземных богатств Украины до сих пор не определены. Издание приводит слова американского президента, оценившего запасы полезных ископаемых страны в триллионы долларов и увидевшего в них потенциал для усиления американских цепочек поставок.
Однако детальные данные о минеральных ресурсах Незалежной, включая основные месторождения титана и лития, не обновлялись с советских времен и были засекречены. Об этом рассказал изданию бывший руководитель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, назвав такой подход «очень устаревшим». Согласно оценке компании SecDev, приблизительно 40% этих запасов полезных ископаемых расположены в Донбассе и на других территориях, которые Украина потеряла.
Напомним, американская и украинская стороны подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Незалежной. В их число входит ряд полезных ископаемых и минералов, в том числе нефть, природный газ, алюминий и другие. Сам Трамп уверен, что получит от сделки свыше 350 млрд долларов. Однако на Западе эксперты уже назвали соглашение «худшей сделкой» в истории Штатов.