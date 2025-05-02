Устаревшие данные: Эксперты усомнились в триллионной стоимости сделки по металлам

Оценки президента США Дональда Трампа о триллионной стоимости запасов минералов на Украине, вероятно, базируются на устаревшей информации и могут не соответствовать действительности. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Издание сообщает, что несмотря на подписанное соглашение между Вашингтоном и Киевом о совместных инвестициях в природные ресурсы (минералы, нефть, газ и др.), истинные масштабы подземных богатств Украины до сих пор не определены. Издание приводит слова американского президента, оценившего запасы полезных ископаемых страны в триллионы долларов и увидевшего в них потенциал для усиления американских цепочек поставок.