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1 мая, 19:03

Белый дом раскрыл одно из условий соглашения с Киевом

Белый дом исключил возможность участия компаний РФ в восстановлении Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом заявил, что в восстановлении Украины после конфликта не смогут участвовать никакие российские военные подрядчики, а также страны и компании, сотрудничающие с ними. Это является одним из условий соглашения Вашингтона с Киевом.

«Ни одно государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее ВПК России, не будет иметь возможности извлекать выгоду из восстановления Украины, включая участие в проектах, финансируемых за счёт средств фонда», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Однако СМИ предупреждают — сделка может не принести Вашингтону ожидаемой прибыли.


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Наталья Демьянова
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