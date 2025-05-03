«Очень сложно»: Зеленский попытался оправдаться за отказ от прямых переговоров с Россией

Владимир Зеленский стремится дистанцироваться от идеи прямых переговоров с Российской Федерацией. Он объяснил свою позицию, подчеркнув, что даже достижение прекращения огня представляет собой «очень сложный» шаг. Зеленский также указал на давление со стороны западных стран и огромные трудности, связанные с вопросами территорий и санкций.

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций – как это будет сложно», — сказал Зеленский агентству Укринформ.

По его словам, есть некоторые сигналы о том, что после установления режима прекращения огня некоторые страны будут настаивать, чтобы Украина начала переговоры напрямую с Россией о завершении конфликта.