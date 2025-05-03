«Очень сложно»: Зеленский попытался оправдаться за отказ от прямых переговоров с Россией
Зеленский: Прекращение огня как первая ступень на пути к перемирию — это сложно
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Владимир Зеленский стремится дистанцироваться от идеи прямых переговоров с Российской Федерацией. Он объяснил свою позицию, подчеркнув, что даже достижение прекращения огня представляет собой «очень сложный» шаг. Зеленский также указал на давление со стороны западных стран и огромные трудности, связанные с вопросами территорий и санкций.
«Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций – как это будет сложно», — сказал Зеленский агентству Укринформ.
По его словам, есть некоторые сигналы о том, что после установления режима прекращения огня некоторые страны будут настаивать, чтобы Украина начала переговоры напрямую с Россией о завершении конфликта.
Главарь киевского режима также упомянул, что в США существуют разные мнения о том, как должен сложиться переговорный процесс и каким должен быть уровень поддержки Украины, поскольку ситуация «действительно очень тяжёлая».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Киевом напрямую без предварительных условий. После этого глава государства объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако, видимо, это оказалось слишком сложно для Зеленского, поскольку он эту идею отверг, начав угрожать иностранным лидерам, которые поедут в Москву на День Победы. Интересно, насколько простой должна быть ситуация, чтобы главарь киевского режима согласился положить конец кровопролитию.