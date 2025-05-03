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Регион
3 мая, 10:19

«Зелёное небритое чмо»: Медведев отреагировал на угрозы Зеленского иностранным гостям Парада Победы

Медведев пригрозил Зеленскому последствиями в случае атак на Москву 9 мая

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Владимира Зеленского, который отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня в честь Дня Победы. Политик опубликовал пост в своём телеграм-канале.

«Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», — написал Медведев.

По мнению зампреда СБ, главарь киевского режима ограничивается лишь словесными нападками, так как в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что «в Киеве наступит 10 мая».

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Напомним, ранее Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также главарь киевского режима заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве.

Мария Любицкая
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