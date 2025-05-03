«Зелёное небритое чмо»: Медведев отреагировал на угрозы Зеленского иностранным гостям Парада Победы

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Владимира Зеленского, который отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня в честь Дня Победы. Политик опубликовал пост в своём телеграм-канале.

«Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», — написал Медведев.