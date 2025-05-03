Зеленский отверг предложение Путина о перемирии на три дня в честь Дня Победы

Владимир Зеленский окончательно отказался принимать предложение российского лидера Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский заявил, что якобы дал бы согласие на прекращение огня сроком на 30 дней. Он также добавил, что Киев не намерен гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на Парад Победы в Москву 9 Мая.