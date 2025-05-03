Зеленский отверг предложение Путина о перемирии на три дня в честь Дня Победы
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский окончательно отказался принимать предложение российского лидера Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Зеленский заявил, что якобы дал бы согласие на прекращение огня сроком на 30 дней. Он также добавил, что Киев не намерен гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на Парад Победы в Москву 9 Мая.
Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие сроком на три дня. Киев до сегодняшнего дня прямо не отвечал на инициативу Москвы. В Кремле подчёркивали, что Россия ответит на обстрелы со стороны ВСУ в дни предложенного перемирия.