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Регион
1 мая, 21:14

«Нужны как воздух»: В Госдуме объяснили угрозы Зеленского в адрес парада Победы

Белик: Угрозы Зеленского в адрес парада Победы — фактический отказ от перемирия

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что угрозы Владимира Зеленского в отношении парада Победы в Москве указывают на нежелание Киева соблюдать режим перемирия. По мнению парламентария, провокационные фразочки «как воздух» нужны бывшему комику на фоне бедствия ВСУ на фронте.

«Угрозы Зеленского чётко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 Мая», — подчеркнул Белик в беседе с РИА «Новости».

В Кремле ответили на выпады Зеленского по поводу Парада Победы
В Кремле ответили на выпады Зеленского по поводу Парада Победы

Ранее Зеленский заявил, что в Москве «правильно тревожатся» из-за подготовки парада в честь 80-летия Победы. МИД России увидел в словах лидера киевского режима признаки терроризма.

Антон Голыбин
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