Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что угрозы Владимира Зеленского в отношении парада Победы в Москве указывают на нежелание Киева соблюдать режим перемирия. По мнению парламентария, провокационные фразочки «как воздух» нужны бывшему комику на фоне бедствия ВСУ на фронте.

«Угрозы Зеленского чётко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 Мая», — подчеркнул Белик в беседе с РИА «Новости».