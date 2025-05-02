«Нужны как воздух»: В Госдуме объяснили угрозы Зеленского в адрес парада Победы
Белик: Угрозы Зеленского в адрес парада Победы — фактический отказ от перемирия
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что угрозы Владимира Зеленского в отношении парада Победы в Москве указывают на нежелание Киева соблюдать режим перемирия. По мнению парламентария, провокационные фразочки «как воздух» нужны бывшему комику на фоне бедствия ВСУ на фронте.
«Угрозы Зеленского чётко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 Мая», — подчеркнул Белик в беседе с РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что в Москве «правильно тревожатся» из-за подготовки парада в честь 80-летия Победы. МИД России увидел в словах лидера киевского режима признаки терроризма.