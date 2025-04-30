Захарова назвала Зеленского террористом из-за желания нанести удар по Москве 9 мая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила заявления Владимира Зеленского, назвав их «террористическими». Поводом стали слова главы киевского режима, где он намекнул на возможность атаки на Москву 9 мая.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты», — написала Захарова в своём телеграм-канале.