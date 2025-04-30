ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 03:18
5651

Захарова назвала Зеленского террористом из-за желания нанести удар по Москве 9 мая

Захарова обвинила Зеленского в планировании терактов и подрыве мирного процесса

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила заявления Владимира Зеленского, назвав их «террористическими». Поводом стали слова главы киевского режима, где он намекнул на возможность атаки на Москву 9 мая.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты»,написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что глава киевского режима проявляет себя как «типичный террорист», а его угроза атаковать столицу России служит ярким свидетельством того, что именно Киев ставит под угрозу мирные инициативы.

В России раскрыли, сможет ли перемирие к юбилею Победы повлиять на завершение конфликта
В России раскрыли, сможет ли перемирие к юбилею Победы повлиять на завершение конфликта

Ранее Зеленский выдвинул план в ответ на Парад Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Он решил в этот же день собрать ключевых европейских дипломатов в Киеве для проведения специального мероприятия. По его замыслу, это должно подчеркнуть сплоченность Украины с её западными партнёрами. Однако европейские лидеры массово отказались ехать в Киев.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar